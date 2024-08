Richard Lugner (†91): Bewegende Worte von Ehefrau Simone

Richard "Mörtel" Lugner (†91) ist vergangenen Montag (12. August) im Alter von 91 Jahren in seiner Villa im Wiener Nobelbezirk Döbling verstorben. Obwohl der österreichische Bauunternehmer immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte, vor wenigen Wochen sogar am Herzen notoperiert werden musste, ging es ihm zuletzt wieder besser: Vor wenigen Tagen lag er wegen eines Sturzes zwar noch im Krankenhaus, wurde aber am Wochenende wieder entlassen. Jetzt muss seine Ehefrau Simone "Bienchen" Reiländer (42), die er am 1. Juni dieses Jahres noch standesamtlich heiratete, um ihren "Mörtel" trauern.

Auf ihrem Instagram-Profil bringt die Witwe ihre Trauer nun zum Ausdruck.