Richard Lugner (†91): Traurige Enthüllung nach seinem Tod! Sein letzter Wunsch blieb unerfüllt

Am 1. Juni 2024 heiratete Richard Lugner seine sechste Ehefrau Simone "Bienchen" Reiländer (42) standesamtlich im Wiener Rathaus. Doch sein größter Traum war es, sich den kirchlichen Segen für seine sechste Ehe abzuholen. In genau zwei Monaten wollte "Mörtel" sein "Bienchen" in den Stephansdom führen. "Es war sein großer Wunsch. Die Zeremonie war noch nicht bis ins letzte Detail geplant, aber fest stand, dass Herr Lugner und seine Frau in einer Seitenkapelle des Doms mit einem schlichten Gebet den Segen erhalten", bestätigt eine Dom-Sprecherin gegenüber "Bild".

Da eine kirchliche Trauung laut der katholischen Kirche nur einmal möglich ist (es sei denn, die früheren Ehen werden annulliert), sollte am 12. Oktober stattdessen eine Segnung durch Toni Faber, dem "Popstar unter Österreichs Geistlichen" stattfinden, wie Lugner kurz vor seinem Tod erklärte.

Der Grund dafür ist, dass der Österreicher noch immer mit seiner ersten Ehefrau kirchlich verheiratet war. 1961 heiratete er seine Jugendliebe Christine Gmeiner, 1978 folgte dann nur die Scheidung, allerdings keine Annullierung der Ehe.