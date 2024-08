Richard "Mörtel" Lugner: Nach seinem Tod - Erste Worte von Ex-Frau Cathy

Richard "Mörtel" Lugner (†91) ist tot. Der österreichische Bauunternehmer ist am Montagmorgen (12. August) im Alter von 91 Jahren gestorben. Laut der Zeitung "Krone" seien am Montagmorgen Rettungskräfte in Richard Lugners Villa eingetroffen. Es wurde noch mehrfach versucht, ihn zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg.

Jetzt meldet sich seine fünfte Ehefrau Cathy Lugner (34) zu Wort und verabschiedet sich mit einem emotionalen Text von ihrem Ex-Mann.