Robert Geiss: Heftige Drohung! "Davina, ich brech’ dir die Beine!"

Wer hätte gedacht, dass Robert Geiss (61) so leicht aus der Fassung zu bringen ist? In der aktuellen Folge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" (lief am 7. April auf RTLZWEI) zeigt sich der Selfmade-Millionär von einer überraschend verletzlichen Seite – und sorgt damit für einen echten TV-Moment zum Fremdschämen (und Mitfühlen!).