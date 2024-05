Robert Geiss: Umstrittene Methode! So hat er 12 Kilo abgenommen

In sechs Monaten konnte Robert mit der Spritze 12 Kilogramm abnehmen. "Ich wiege jetzt 85 Kilo. Das ist mein absolutes Wohlfühlgewicht. Mehr will ich nicht abnehmen", verrät er im "Bild"-Gespräch. "Nebenbei ist auch noch mein hoher Blutdruck runtergegangen. Ich habe ansonsten so gut wie nichts eingestellt und esse und trinke eigentlich dasselbe wie vorher, nur insgesamt weniger."