Robert Habeck & Andrea Paluch: Ehe-Fiasko! Die Einsamkeit macht sie kaputt

Jetzt braucht der Politiker jemanden, auf dessen Rat er sich hundertprozentig verlassen kann. Seine Ehefrau Andrea Paluch weiß, wie ihr Robert tickt. Doch während er sich um Macht und Karriere kümmert, sitzt sie 400 Kilometer entfernt in Flensburg. Kann sie ihm aus dem Schlamassel helfen?

Die preisgekrönte Autorin und Mutter seiner vier erwachsenen Söhne gab kürzlich in der NDR-Talkshow "DAS!" private Einblicke in die Beziehung. Seit ihr Mann in der Regierung ist, hat sich das gemeinsame Privatleben minimiert. Es gibt kein liebevolles "Gute Nacht" mehr, kein fröhliches "Guten Morgen". Im Familienhaus in Flensburg ist es verdammt still geworden. "Robert ist gemacht für die Politik. Als Ehefrau sag‘ ich zu ihm: ,Bleib mal wieder zu Hause.‘ Als Wählerin sage ich: ,Mach mal weiter.‘" Andrea Paluch gestand aber auch, dass sie ihren Mann vermisse: "Alleinsein ist nicht so freudvoll."