Robert & Carmen Geiss: Riesen Sorge! Sie bringen sich wieder in Gefahr

Teure Luxusgegenstände, Markenklamotten und extravagante Reisen gehören für die Geissens einfach zum Leben dazu. Robert (60) und Carmen Geiss (59) haben genug Geld auf dem Konto, um sich (fast) jeden Wunsch zu erfüllen. Im Netz lassen die beiden ihre Fans gerne an ihrem Lifestyle teilhaben. Aktuell dürfen ihre Follower sie virtuell beim Hausbau begleiten. Eine größere Bleibe muss her - natürlich inklusive Garage, damit all ihre Autos genug Platz haben!