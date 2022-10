Roger Whittaker: Jetzt muss er für immer Abschied nehmen

Dabei war es doch sein letzter Wunsch: heimzukehren, an den Ort seiner Sehnsucht. Auf die raue Insel, auf der er mit Ehefrau Natalie (81) so viele Jahre glücklich war. Wo seine 15 Kinder und Enkelkinder nur einen Katzensprung entfernt leben. Wo er endlich nicht mehr einsam ist. "Ich will zurück nach Irland", verriet der Sänger erst vor wenigen Wochen. "Ich möchte in der Nähe meiner Kinder sein", sagt er, und seine einst so volle, tiefe Stimme klingt verdächtig nach Tränen. "Ich will heim!"

Zehn Jahre im sonnendurchglühten Südfrankreich – es ist genug. „Mein halbes Leben lang war die grüne Insel meine Heimat“, erzählt Roger Whittaker. "Unser kleines Schloss war mein Zuhause. Mit viel Liebe zum Detail haben wir es restauriert." Doch der Umzug damals musste sein. "In Irland regnet es ständig, und dann dieser Nebel", erinnert er sich. "Das Klima schadete unserer Gesundheit: Natalie und ich bekamen Arthrose. Das kalte, feuchte Wetter war Gift für die Heilung." Deshalb zog das Paar ins freundlichere Klima, nach Südfrankreich. "Im Grunde genommen schien uns das die einzig vernünftige Entscheidung zu sein", so Roger Whittaker.

Doch heute weiß er: Die Entscheidung war falsch. Roger und Nathalie geht es gesundheitlich nicht besser, im Gegenteil. Der "Albany"-Sänger hat Herzprobleme. Und: "Natalie hat Probleme mit dem Rücken, mit den Knien, mit Händen und Füßen … Das Leben vergeht. Es geht dem Ende zu. Unsere Kräfte schwinden – doch sterben möchten wir in der Heimat!"

Doch es ist auch eine traurige Gewissheit: Ein Umzug nach Irland käme für die beiden wohl kaum infrage. Roger Whittaker und seine Nathalie sind viel zu schwach, um diese Strapazen noch locker wegzustecken. Die Familie hat schon alles versucht, um zu helfen, so heißt es. Doch seinen letzten Wunsch kann keiner mehr erfüllen.