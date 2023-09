Roger Whittaker: Kinder enterbt? Das steht in seinem Testament

Viele Fans dürften sich nun fragen, was im Testament des Kunstpfeifers steht. Immerhin soll sich sein Vermögen laut "Das Vermögen" auf rund 32 Millionen Euro belaufen. Eine hochgerechnete Schätzung, ja. Doch egal, was Roger tatsächlich hinterlässt: Nun muss geklärt werden, was seine Hinterbliebenen bekommen. Ein Thema, das ziemlich unangenehm sein kann und schon so manch eine Familie entzweit hat...

Was er mit seinem Geld machen möchte, verriet Roger schon vor seinem Tod. "Ich plane, mein verbleibendes Vermögen nach meinem Tod zum Beispiel ans Rote Kreuz zu spenden und an eine Tierschutzorganisation", heißt es in "Meine Melodie". "Ich habe meinen Kindern zu Lebzeiten alles gegeben".

Gehen seine fünf Kinder nach seinem Tod also leer aus? Jessica, Emily, Guy, Alexander und Lauren sollen ihn nicht einmal zur Weihnachtszeit besucht haben. Bislang ist nicht bekannt, was genau in Whittakers Testament steht und ob er seine Kinder damals wirklich enterbt hat. Ebenfalls ist nicht bekannt, ob seine hinterbliebene Ehefrau Natalie etwas von seinem Geld abbekommt.

Man würde der Familie wünschen, dass nun kein großer Erbstreit entfacht. Denn das hätte Roger bestimmt nicht gewollt...