Roger Whittaker: Nach Todesmeldung! Er ist bereits beerdigt

"Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen mit seiner Musik berührt und wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben", heißt es in einem Statement der Familie. Nach der Beisetzung bittet sie außerdem um etwas Privatsphäre, um den schrecklichen Verlust zu verarbeiten.

In dieser schwierigen Zeit halten Rogers Witwe Natalie, die fünf Kinder und zwölf Enkelkinder fest zusammen. Ganze 59 Jahre lang waren Natalie und ihr Schatz verheiratet, lebten seit 2011 zurückgezogen in Südfrankreich. Alles, was ihr jetzt noch bleibt, ist die Erinnerung an Roger...