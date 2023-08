Roland Kaiser: Jetzt geht's erst richtig los!

Deshalb liegen die Pläne für die "Kaisermania 2024" natürlich schon in der Schublade bereit. Außerdem plant und feiert er im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einer ganz besonderen Tournee: In elf Städten präsentiert er 50 Hits! "Die jeder kennt und mitsingen kann", so Kaiser. Was für eine anspruchsvolle Ansage!

Aber hat ein erfolgreicher Superstar wie Roland Kaiser denn privat nach wie vor viele Wünsche offen? "Ich wünsche mir für meine Kinder, meine Frau und alle meine Freunde, die mir nahestehen, viel Gesundheit und Glück, Erfolg und Zufriedenheit. Und mir selber wünsche ich noch, die Zeit zu haben, ihnen dabei zuzuschauen."

Dass es auch dazu kommt, dafür tut der Schlagerstar einiges. Jeden Tag beginnt er mit einer Sporteinheit: Laufen, Radfahren – alles ist ihm recht. In seinem Haus hat sich Roland Kaiser sogar einen eigenen Fitnesskeller eingerichtet, inklusive Rudergerät und Laufband. "Der Mensch muss etwas tun, damit er lange und gesund leben kann", weiß er.

Hoffentlich bleibt bei so vielen Vorhaben sein liebstes Hobby nicht auf der Strecke: das Fliegen! "Ich bin ja Pilot, und mir macht das Spaß, mit meiner kleinen Privatmaschine zu fliegen", gibt er zu. Ja, selbst mit seinen 71 Jahren will er immer noch und auch immer wieder hoch hinaus!