Roland Kaiser: Jubel-News! Endlich ist es offiziell

Bis Ende August sind alle Großveranstaltungen verboten. Ab September dürfen dann die Bundesländer selbst entscheiden, ob Events stattfinden. Berlin macht jetzt den Anfang. Wie die "BILD"-Zeitung erfuhr, werden ab September wieder Konzerte in der in der Berliner Waldbühne gespielt. Den Anfang macht kein Geringerer als Schlagerstar Roland Kaiser. Am 4. September wird er das erste Mal nach der Corona-Krise wieder auftreten. Ticktes sind ab dem 27. Juli beim Anbieter Eventim erhältlich. Was für erfreuliche Nachrichten!