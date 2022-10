Roland Kaiser: Nacktskandal! Er wurde eiskalt ausgenutzt

Die Aufnahme ist schon 39 alt, doch sie klebt ihm wie Kaugummi an den Schuhen. Damals war er gerade mit seinem Album "Dich zu lieben" auf Platz 1 der Charts gelandet, das erste Mal in seiner Karriere. Alle rissen sich um den smarten Newcomer, der das Leben im Rampenlicht noch nicht gewohnt war. "Ich war damals echt zu dumm, zu verstehen, dass sie mich vorführen", erinnert er sich. Ein Fotograf habe ihn mit Komplimenten über sein Aussehen sozusagen eingeseift. "Schon bin ich in die Wanne gesprungen, ohne darüber nachzudenken.“

Seine Reue kommt zu spät! Die Nackt-Aufnahme kursiert längst im Internet. Doch anstatt das Geschehene peinlich berührt totzuschweigen, geht der Sänger heute offensiv damit um. Er hat das Bild in seiner Biographie "Sonnenseite" (Heyne Verlag, 20 Euro) veröffentlicht. "Ich zeige das, weil ich zeigen will, dass man Fehler machen kann." Kluger Schachzug vom Kaiser! Ehrlichkeit ist die beste Verteidigung. Und wie reagieren Ehefrau Silvia (57) und seine Kinder? Die lachen heute darüber!