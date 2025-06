Roland Kaiser: Schluss mit den Lügen! Die Wahrheit über seine Krankheit

In der Talkshow "Maischberger" holte ihn die Vergangenheit ein. Ein TV-Ausschnitt zeigte einen Auftritt, der ihn körperlich wie seelisch an seine Grenzen brachte. Damals ringt er nach Luft – doch trotzig sagt er: "Es geht mir gut, danke." Heute gesteht er offen: "Das war gelogen." Er wollte stark sein, weitermachen. Was niemand wusste: Der Sänger litt still an der Lungenkrankheit COPD. Jeder Atemzug wurde zur Qual, das Gefühl, zu ersticken, war sein ständiger Begleiter. Ein Albtraum – den er aus Scham verschwieg. "Ich habe meinem Publikum nicht diese Fähigkeit zugetraut, mir Schwächen zu verzeihen. Ich habe das als Schwäche gewertet", sagt er mit berührender Ehrlichkeit.