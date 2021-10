Roland Kaiser & Maite Kelly: Endlich! Jetzt ist es offiziell!

Wie schön! Darauf haben die Fans von Maite Kelly und Roland Kaiser schon so lange gewartet! Das die beiden Schlagerlegenden ein absolutes Traum-Duo sind, ist definitiv nichts Neues! So standen sie schon in der Vergangenheit immer wieder für gemeinsame Projekte auf er großen Showbühne und ließen alle Herzen höher schlagen! Doch während die Fans in letzter Zeit vergeblich auf eine gemeinsame Arbeit der beiden gewartet haben, macht es Roland nun offiziell...