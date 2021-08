Roland Kaiser: Jetzt ist alles anders

Am vergangen Samstag konnte Roland Kaiser endlich wieder seine Rückkehr auf die große Showbühne feiern! Im sächsischen Kamenz zelebrierte er nämlich den Auftakt für eine Reihe von Open Airs, die in den nächsten Wochen folgen sollen. Für Roland ein ganz besonderer Moment! So berichtet er via "Facebook": "Liebe Freundinnen, liebe Freunde, dieses Konzert in Kamenz wird mir – nach den vielen Monaten der Stille – für immer im Gedächtnis bleiben. Ihr habt meiner Band und mir das schönste Geschenk zum Auftakt meiner Open Airs gemacht: Eure Freude und Begeisterung! Herzlichen Dank für diesen unglaublich emotionalen Abend!" Wow! Emotionale Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste von Roland geben! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass das Glücksgefühl bei Roland noch lange anhält...