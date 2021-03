Roland Kaiser & Maite Kelly: Ihr süßes Geheimnis wurde gelüftet!

Das Duo spricht selbst zwar laut "Das Neue" "nur" von Freundschaft. Aber die ist offenbar sehr tief. Maite verriet jetzt sogar, dass sie Roland ihre zweite Karriere zu verdanken habe. Gibt es ein schöneres Geschenk als bedingungslose Unterstützung?

Und auch Selbstvertrauen hat er ihr geschenkt: "Durch ihn habe ich an mir selbst entdeckt, dass ich erfolgreiche deutsche Texte schreiben kann. Ohne seinen Glauben an mich wäre ich nie diese Künstlerin. Die Wertschätzung zwischen uns ist echt, und die spürt man auch bei unseren Auftritten." Oh ja, die Funken sprühen wirklich …!