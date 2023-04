Roland Kaiser: Jetzt ist es offiziell!

"Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich freue mich sehr, euch allen kurz vor den Osterfeiertagen ein Geschenk zum 20-jährigen KAISERMANIA-Jubiläum machen zu können", kündigt der Musiker auf seinem Instagram-Accounz an. Am 06. August 2023 wird es ein fünftes Zusatzkonzert geben. Wer ein Ticket ergattern will, muss allerdings schnell sein. Der exklusive Ticket-Vorverkauf startet am Mittwoch, den 05.04. um 10 Uhr über www.eventim.de. Pro Käufer können vier Karten erworben werden.