Roland Kaiser: Große Sorge um seine Gesundheit! Übernimmt er sich?

Das hat auch einen ganz besonderen Grund, denn der Sänger ist auch zu Hause darauf bedacht, in Form zu bleiben. Weiter berichtet er, dass er diese Routine auch abseits seiner Tour ambitioniert durchzieht: "Das mache ich Zuhause jeden Tag bei mir in meinem Fitnessraum, jeden Tag eine gute Stunde. Dann will ich auf Tournee diese Fitness nicht verlieren". Da scheint Roland Kaiser sich und seine Lunge ja wieder komplett belasten zu können.

Auch interessant

Auch bei den Schlagerstars Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack scheint es nach der Trennung wieder besser zu laufen. Mehr dazu im Video: