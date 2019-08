Roland & Steffi Bartsch: Schockierende Fremdgeh-Beichte!

Reddit this

Roland und Steffi Bartsch begeistern gerade alle im "Sommerhaus der Stars". Doch jetzt kommt ein pikantes Geheimnis an Licht...

Roland und Steffi Bartsch sind ein echtes Power-Paar. 1994 lernten sich die beiden in einer Kneipe kennen. Doch ihre Liebe begann holprig...

Hat Roland seine Ex-Frau mit Steffi betrogen?

Denn Robert war zu der Zeit noch verheiratet. Das kam jetzt bei "Hot oder Schrott" raus. "Als wir uns kennengelernt haben und uns immer heimlich treffen mussten, weißt du das noch?", sagte Steffi zu ihrem Mann. Und dann ließ Roland die Bombe platzen: "Ja, das war schon seltsam gewesen. (...) Wir mussten uns heimlich treffen, weil ich noch verheiratet gewesen bin." Weitere Details erzählte der -Star jedoch nicht aus.

Roland & Steffi Bartsch: Bitterböse Abrechnung mit dem Sommerhaus!

Mega-Zoff mit Michael Wendler

Aber wer weiß, vielleicht plaudert Roland ja im "Sommerhaus der " noch mehr aus dem Nähkästchen. Vergangene Woche knallte es gewaltig mit Michael Wendler. Der teilte oredntlich gegen Steffi aus. "Ihr habt ja wunderschöne Frauen. Also, du nicht ...", sagte er zu Roland. "Du bist ein dreckiges Arschloch", feuerte Roland zurück. Und Steffi? Die brach plötzlich in Tränen aus, Ob es in der nächsten Folge zur großen Versöhnung kommt? Das wird sich heute um 20:15 Uhr bei zeigen...

