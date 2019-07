Roland und Steffi Bartsch versuchten fünf Jahre lang ihr Glück auf Mallorca und ließen sich dabei von den „ “-Kameras begleiten. Ihre verrückte Geschäftsidee: Ein Sonnenstudio auf der Insel! Eigentlich lief alles perfekt, doch dann gab es plötzlich Probleme in der Familie. Rolands Vater wurde krank und das Paar beschloss, die Koffer zu packen und zurück nach Deutschland zu ziehen, um für ihn da zu sein. “Natürlich vermissen wir auch Mallorca und wenn mein Vater nicht krank geworden wäre, dann würden wir mit Sicherheit noch dort sein. Aber wer weiß was in ein paar Jahren sein wird“, verkündete der Auswanderer damals auf der -Seite von „Goodbye Deutschland“.

Michael Wendler und Laura Müller: Die Baby-Bombe platzt! Sie wurden erwischt

Roland und Steffi Bartsch: Ihr großer Traum ist geplatzt

Roland und Steffi hatten gehofft, für immer auf Mallorca bleiben zu können. Doch ihr Traum platzte. „Wir haben einiges durchgemacht. Unser Hund ist auf traurige Art und Weise verstorben. Zum Schluss wurde auch noch mein Vater schwer krank. Da haben wir gesagt ‚Ab nach Hause’“, erzählt Roland im Gespräch mit „Bunte“. Vor einigen Jahren verlor Roland bereits seine Mutter und bereute es, dass er aufgrund der Entfernung nicht richtig für sie da sein konnte. Deshalb ging es direkt zurück nach Wuppertal, als er von dem Gesundheitszustand seines Vaters erfuhr.

Neuanfang im Fernsehen

Die beiden bauten sich in ihrer alten Heimat ein neues Leben auf und betrieben ein gut laufendes Wellness-Studio, doch das „Atlantis Fish-Spa“ machte mittlerweile dicht. „Es ist schon komisch und auch traurig. Wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt“, erklärte Roland geknickt. Eine Zeit lang war das Paar bei „Hot oder Schrott – Die Allestester“ auf zu sehen. Das Fernsehen wollen sie nicht hinter sich lassen. Deshalb geht es nun auch ins „Sommerhaus der “. Obwohl dort in der Vergangenheit schon einige Beziehungen zerbrachen, muss das Paar sich darum sicherlich keine Sorgen machen. Nach all den gemeinsamen Jahren voller Höhen und Tiefen kann wohl auch eine -Show nichts mehr an ihrer Liebe ändern.