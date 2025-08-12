Ronaldo hat sich verlobt – doch warum heiratet er Georgina Rodríguez erst jetzt?
Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez sind verlobt. Warum der Fußballer so lange gewartet hat!
Christina Ronaldo und seine Georgina sind bereits seit 2016 ein Paar.
© IMAGO / PRiME Media Images
Fast hätte man es nicht mehr erwartet: Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo (40) und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez (31) haben endlich den nächsten Schritt gewagt! Nach neun Jahren voller Liebe, Höhen und Tiefen, und einer gemeinsamen Patchwork-Familie mit fünf Kindern, erstrahlt an Georginas Hand jetzt ein Verlobungsring!
"In diesem und in jedem weiteren Leben"
Auf Instagram ließ Georgina selbst die Bombe platzen! Hier postet sie einen Schnappschuss ihrer Hand. Fans fällt sofort auf: An ihrem Ringfinger trägt die Influencerin einen gigantischen Klunker. Die Hand ihres Partners ist darunter sichtbar.
Dazu schreibt Georgina kurz und klar: "Ja, ich will. In diesem und in jedem weiteren Leben." Der Beitrag sammelte in Windeseile über zwei Millionen Likes – ein Indiz dafür, wie viele Follower auf diesen Moment gewartet hatten.
Warum verloben die beiden sich erst jetzt?
Ende 2016 funkte es in einem Gucci-Store in Madrid, wo Georgina damals als Verkäuferin arbeitete. Aus dem zufälligen Kennenlernen wurde eine feste Partnerschaft. Mittlerweile bauen sie gemeinsam eine Patchwork-Familie auf und ziehen fünf Kinder groß: Ronaldos Sohn Cristiano Jr. (15), die Zwillinge Eva und Mateo (7, geboren von einer Leihmutter) sowie die gemeinsamen Töchter Alana Martina (7) und Bella Esmeralda (2). Bellas Zwillingsbruder kam leider nicht lebend zur Welt – ein schwerer Moment, den sie öffentlich teilten.
Doch warum steckt der sechsfache Ballon d'or Gewinner erst jetzt einen Ring an den Finger seiner Partnerin? Noch im März ließ Cristiano wissen: "Ich bin mir zu Tausend Prozent sicher, dass es passieren wird." Er warte aber noch, bis es „Klick gemacht habe“. Offenbar ist dies nun endlich passiert!
Stars gratulieren dem Paar zur Verlobung
Wer gratulierte zuerst? Kaum war das Verlobungsfoto draußen, brandete die Kommentarwelle los! Fußballkollegen, Models, Influencer – alle überschlugen sich vor Freude und schicken ihre Glückwünsche an das frisch verlobte Paar. Von "Endlich! Wir freuen uns so für euch" bis "Awww, alles Gute!!" ist alles dabei!