Ronaldo hat sich verlobt – doch warum heiratet er Georgina Rodríguez erst jetzt?

Ende 2016 funkte es in einem Gucci-Store in Madrid, wo Georgina damals als Verkäuferin arbeitete. Aus dem zufälligen Kennenlernen wurde eine feste Partnerschaft. Mittlerweile bauen sie gemeinsam eine Patchwork-Familie auf und ziehen fünf Kinder groß: Ronaldos Sohn Cristiano Jr. (15), die Zwillinge Eva und Mateo (7, geboren von einer Leihmutter) sowie die gemeinsamen Töchter Alana Martina (7) und Bella Esmeralda (2). Bellas Zwillingsbruder kam leider nicht lebend zur Welt – ein schwerer Moment, den sie öffentlich teilten.