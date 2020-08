Cristiano Ronaldo: Darum bekam er vier Kinder von drei Frauen

2016 lernten sich die beiden auf einem Event des Mode-Luxuslabels Dolce & Gabbana in Madrid kennen und lieben. Die gemeinsame Tochter Alana Martina erblickte schon im November 2017 das Licht der Welt. Während Ronaldos vierjährige Beziehung mit Irina Shayk kinderlos blieb, übernahm die brünette Schönheit aus dem spanischen Jaca in kürzester Zeit die Mutterrolle in der bunten Patchwork-Familie. Die Kinder von Cristiano Ronaldo akzeptieren Georgina heute wie ihre eigenen Mutter. Trotzdem die Rasselbande bereits jede Menge Aufmerksamkeit verlangt, Schluss mit der Familienplanung ist noch lange nicht! Zuletzt heizte die Freundin von Cristiano Ronaldo im Mai 2020 die Gerüchteküche fleißig an, in dem die Beauty auf Instagram unter einem Foto von sich "Baby Girl" schrieb und daneben ein als Geschenk verpacktes Herz-Emoji platzierte. Ist Baby Nummer fünf etwa schon auf dem Weg?

Das Geheimnis um seine Kinder haben wir gelüftet, doch Cristiano Ronaldo hat noch mehr verbergen: