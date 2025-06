Ronja Forcher: Traurige Alkohol-Beichte! "Fing an, mich selbst zu hassen"

"In meiner Trauer kämpfte ich mich durch den Sturm des Erwachsenwerdens, wurde ein launiger, lauter, teils aggressiver Teenager. Ich fing an zu trinken, rauchte heimlich und fing an, mich selbst zu hassen", gesteht sie. Erst als sie 2016 ihren heutigen Ehemann Felix (27) kennenlernte, habe sie wieder inneren Frieden finden können, so der TV-Star. "Felix war wie dieser Engel, der genau im richtigen Moment zu mir geschickt worden ist. Ich habe in unserer Beziehung den Raum bekommen, selbst an mich zu glauben. Selbst daran zu glauben, dass es sich lohnt, zu heilen und auch diesen Verlust zu verarbeiten. Ich habe mich dann entschlossen, diese Heilung zuzulassen."