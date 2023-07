"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher: Ehe-Fiasko! Sie vergnügt sich mit einem anderen Mann

Ronja Forcher muss laut lachen und beruhigt sofort. Der Mann, mit dem sie innige Blicke und vertraute Berührungen austauscht, ist der Berliner Modedesigner Maximilian Seitz, einer ihrer besten Freunde. "Maximilian setzt sich mit Feuereifer für den Straßenfeger e. V. ein. Bei einer Charity-Veranstaltung des Vereins haben wir im vergangenen Winter gemeinsam 250 Pakete für Obdachlose gepackt. Es war Freundschaft auf den ersten Blick! Mit ihm habe ich das Gefühl, wieder 16 sein zu dürfen. Vor ihm brauche ich mich nicht zu verstellen. Er holt das Beste aus mir he raus und durch ihn lerne ich, dass man nicht alles so ernst nehmen muss", erzählt die Schauspielerin gegenüber "Das Neue Blatt" über das Kennenlernen.

Doch so glücklich wie "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher scheint, ist sie nicht. Denn über ihrem Liebes-Glück mit Ehemann Felix liegt ein dunkler Schatten: "Ich finde Erfüllung in der Schauspielerei sowie der Musik und bin seit einem Jahr glücklich mit meinem Seelenpartner Felix verheiratet. Mir könnte es kaum besser gehen. Aber wo viel Licht ist, ist auch etwas Schatten. Meinen Mann sehe ich zurzeit nicht so oft, wie ich es gerne würde." Eine echte Belastungsprobe für den "ZDF"-Star. Gegenüber "Das Neue Blatt" offenbart sie trauriges: "Felix arbeitet neuerdings bei einer Filmproduktionsfirma in der Medienstadt Babelsberg in unserem Zuhause Potsdam. So sehr ich mich für seine neue berufliche Herausforderung freue, hat sie leider zur Konsequenz, dass mich Felix nicht mehr so oft zu den Dreharbeiten nach Tirol begleiten kann. Das ist natürlich kein Dauerzustand. Aber hoffentlich kommen irgendwann auch wieder Phasen, in denen wir mehr Zweisamkeit genießen können." Und in der Zwischenzeit kann sie sich mit ihrem Freund Maximilian vergnügen...