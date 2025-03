Roy Ayers: Große Trauer! Der Jazz-Funk-Pionier ist tot

Roy erblickte am 10. September 1940 in Los Angeles das Licht der Welt. Schon in jungen Jahren interessierte er sich für die Musik, lernte das Klavierspielen und sang in einem Kirchenchor. Später studierte er Musiktheorie und spielte nebenbei Jazz in diversen Nachtclubs.

"Er brachte ein anderes Element in seinen Sound ein als alle anderen“, erzählt der Vibraphonist Warren Wold im Gespräch mit der "New York Times". "Roys Musik ist etwas, zu dem man jammen und eine gute Zeit haben kann, oder man kann sich einfach zurücklehnen und im Hintergrund abhängen. Die Stimmung ist immer stark."

Roys harte Arbeit machte sich bezahlt. 1963 unterzeichnete er seinen Plattenvertrag und veröffentlichte sein Debütalbum "West Coast Vibes". Sein 1976 veröffentlichter HIt "Everybody Loves the Sunshine" erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Stars wie Kanye West (47) und Mary J. Blige (54) griffen bereits auf Elemente des Songs zurück und hauchten ihm neues Leben ein.