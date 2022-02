Roy Black: Sein Sohn lebt in bitterer Armut!

Vor 16 Jahren floh Torsten regelrecht in das südamerikanische Land. Nach dem Tod seines Vaters 1991 und dem späteren Selbstmord seiner Mutter Silke Vagts († 56) 2002 wollte er einfach nur weg. Heute arbeitet er als Sprachlehrer in der Kleinstadt Armenia, doch das Geld ist knapp: "Man arbeitet eigentlich nur, um die Rechnungen und Lebensmittel bezahlen zu können. Und am Monatsanfang geht es wieder von vorne los. Mit Sparen ist nicht viel, dafür sind die Löhne einfach zu niedrig. Wir leben hier von der Hand in den Mund", erzählt er laut "Freizeitwoche". Manchmal ist es sogar so schlimm, dass Torsten sich verzweifelt an die Familie seiner Frau wenden muss, um überhaupt über die Runden zu kommen. "Gott sei Dank können wir immer mit ihnen rechnen. Sonst würde es finanziell gar nicht gehen." Ganz schön bitter!

Doch trotz allem ist er nicht unglücklich, denn jetzt hat er etwas, was er leider viel zu früh verloren hat: eine Familie. "Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen, ist für mich der wahre Luxus. Das ist das Wesentliche", erzählt Torsten. Und auch wenn es Papa Roy Black bestimmt nicht gefallen würde, in welcher misslichen Lage sein Sohn steckt, so würde er sich doch zumindest über das private Glück seines Sprösslings freuen. Und Enkel Dominique soll bereits großer Fan seiner Musik sein …