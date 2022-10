Rúrik Gíslason & Renata Lusin: In Mailand erwischt! Jetzt können sie es nicht mehr leugnen

Zuletzt war es ruhig um den schönen Isländer mit den eisblauen Augen geworden. Nach der Trennung von Valentina Pahde (27) leckte der Ex-Fußballer in seiner Heimat die Wunden. Doch jetzt ist die Zeit der Trauer anscheinend vorbei! Denn Single Rúrik zeigte sich in Mailand in mega Flirt-Laune. Wie auch schon in der Vergangenheit hat es ihm eine Dame wieder besonders angetan: die rassige Russin Renata. Abseits der Shows bandelte der Schönling wieder mit der Profi-Tänzerin an. Da wurde getuschelt, gewitzelt und getanzt. Wenn da mal nicht alte Gefühle aufgeflammt sind!

Und gerade Italien hat für Rúrik eine besondere Bedeutung: Letztes Jahr verbrachte er am Comer See seinen Sommerurlaub noch mit Valentina. Aber die ist nun abgeschrieben. Eine bessere Partie ist Renata allemal. Star-Allüren oder Eifersuchtsszenen? Fehlanzeige. Denn nicht nur beim Tanzen geht es um Vertrauen ..