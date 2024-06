Rúrik Gíslason: Hochzeits-Sensation!

Schnell wird jedoch klar: Das ist nicht Rúrik. Der Mann in dem Video sieht dem einstigen Profi-Kicker nur zum Verwechseln ähnlich. Rúrik war lediglich bei der Hochzeit seines guten (und von der Seite kaum zu unterscheidenden) Freundes Loris Karius zu Gast. Wie gleich die beiden aussehen, ist auch den Instagram-Nutzern nicht entgangen: "Rurik und Loris … Zwillinge bei der Geburt getrennt", schreibt ein Anhänger des Fußballers.

Die Fans in den Kommentaren, scheinen ebenfalls kurz mit einer Hochzeits-Überraschung des 36-Jährigen gerechnet zu haben. Ein User schreibt: "Im ersten Moment dachte ich schon, Rúrik du bist unter der Haube. Da haben die Mädels noch Glück gehabt, sie dürfen hoffen". Rúrik Gíslason hat also noch keinen Ring am Finger. Da können seine Verehrerinnen ja noch einmal aufatmen.

