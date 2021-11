Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Erwischt! Sie sind gar nicht getrennt!

Von wegen Trennung! So wie es auf den jüngsten Schnappschüssen der beiden aussieht, sind Rúrik Gíslason und Valentina Pahde wieder ein Herz und eine Seele. Promiflash liegen Bilder vom vergangenen Montag vor, die die beiden eng aneinander geschmiegt an einer roten Fußgängerampel in Düsseldorf zeigen. In der Kälte hängt sich Valentina vertraut bei ihrem Rúrik ein. Der Leser, der das Foto knipste, verriet weiter: "Wie man auf dem Bild unschwer erkennen kann, waren die beiden schon sehr vertraut".

So so, da sind die Trennungsgerüchte ja auf einmal wie weggeblasen. Es bleibt abzuwarten, wann die beiden nun endlich einmal ganz offiziell zu ihrer Liebe stehen. Eigentlich müssten sie das ewige Versteckspiel doch längst Leid sein. Sonderlich viel Mühe geben sie sich dabei, wie diese Bilder nun zeigen, ja sowieso nicht.

Das hin und her der beiden zieht sich nun schon über Wochen. Rúrik Gíslason und Valentina Pahde feuern die Gerüchteküche immer wieder mit gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit an. Wie nah sie sich letztes schon einmal kamen, erfährst du im Video: