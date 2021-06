Rúrik Gíslason: Das sagt er zu den Liebesgerüchten!

Jetzt spricht Rúrik

"Ich war im Urlaub und hab die Zeitungen und die Storys ehrlich gesagt nicht gesehen. Aber ich habe mich dazu entschieden, mich über mein Privatleben nicht zu äußern", stellt Rúrik gegenüber "Guten Morgen Deutschland" klar. Zu seinem aktuellen Beziehungsstatus möchte er sich auch nicht äußern. "Dazu habe ich keine Information!"

Bei Dreharbeiten für das "Grill den Henssler Sommerspecial" plaudert Rúrik gegenüber RTL aber zumindest ein bisschen über seinen Urlaub und die Fotografen, die an jeder Ecke gelauert haben. "Ich habe das zum Glück nicht so viel bemerkt. Aber wenn das mein neues Leben ist, dann muss ich mich einfach daran gewöhnen", so der Isländer. "Wenn Leute sich dafür interessieren, was ich mache, dann habe ich etwas richtig gemacht."