Rúrik Gíslason: Schlag für Valentina Pahde - Jetzt zeigt er sich mit der nächsten Beauty in der Öffentlichkeit

Doch kaum ist Rúrik wieder in Deutschland und vor allem beruflich im Raum Köln unterwegs (er dreht derzeit die TV-Show: "5 gegen Jauch"), kann er es nicht lassen, einen Abstecher nach Düsseldorf zu machen. Und wer lebt in der schönen Rhein-Metropole? Ex-Tanzpartnerin Renata! Kann er die gemeinsame Zeit mit der attraktiven Russin einfach nicht vergessen? Oder handelt es sich um ein geschicktes Ablenkungsmanöver, um sich und Valentina aus der "Schusslinie" zu bringen? Denn Valentina ist gerade auch in Köln. Was für ein Zufall ...