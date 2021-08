Rúrik Gíslason: Überraschende Liebes-Beichte im TV

Rúrik war am Freitag in der Sendung "5 gegen Jauch" zu Gast. Der Ex-Fußballer trat gemeinsam mit Nicolas Puschmann, Anne Menden, Maria Groß, und Antoine Monot gegen Günther Jauch an. Schon beim ersten Spiel plauderte Rúrik aus dem Nähkästchen. So offenbarte er, dass er das Sortieren von Dingen seine liebste Hausarbeit ist. Doch bei den Frauen würde der Tick nicht so gut ankommen. "Deswegen gehen meine Beziehungen immer so schlecht. Ich sortiere immer nur", so der gebürtige Isländer.