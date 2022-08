Rúrik Gíslason & "GZSZ"-Star Valentina Pahde: Trennung! Es ist schon lange wieder vorbei

Er tingelt durch die Weltgeschichte und nimmt verschiedene Jobs an – während Valentina weiterhin ihre RTL-Soap dreht. Ihre Freizeit verbringt sie vermehrt mit Kolleginnen oder Zwillingsschwester Cheyenne und auffallend vielen verschiedenen Männern. Eine Provokation in Richtung Rúrik?

Der tanzte im Gegenzug erst einmal wieder mit der schönen Renata und genießt seine neue Freiheit in vollen Zügen. Mit Kumpel Bastian Bielendorfer (38) machte er Kuba unsicher, wenige Zeit später zeigte er "Let's Dance"-Juror Jorge González (54) die schönsten Seiten Islands. Inklusive blauer Lagune und dem Wasserfall, vor dem er einst Valentina fotografierte. Und als Gast-Juror bei "Poland's Next Top Model" in Warschau lernte er wunderschöne Frauen kennen. Sieht ganz so aus, als weine er Valentina keine Träne hinterher.

Weiteres Indiz: Unter Rúriks Instagram-Fotos gibt es von Valentina kein einziges "Gefällt mir" mehr. Und umgekehrt. Eindeutiger geht es kaum noch!