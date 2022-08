Rúrik Gíslason & Renata Lusin: Enthüllt! Sie verbindet nicht nur der "Let's Dance"-Sieg

"Hätte ich nicht mit Rúrik getanzt, hätten wir die Wohnung nicht bekommen. So kann man es wirklich sagen. Ich erzähle euch die wahre Geschichte, wie wir die Wohnung gefunden haben", berichtet Renata jetzt ihren Instagram-Followern. Nach ihrem "Let's Dance"-Sieg vergangenes Jahr haben sich Renata und ihr Mann mit ihm in Düsseldorf getroffen. Als Valentin eine Story von dem Treffen machte, meldete sich plötzlich eine Followerin und schrieb: "Hallo Renata, sucht der Rúrik zufällig eine Wohnung in Düsseldorf? Wir verkaufen unsere Eigentumswohnung. Ich hatte in irgendeinem Interview mal gehört, er würde in Deutschland etwas suchen."