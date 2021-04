Rúrik Gíslason & Renata Lusin: Liebes-Hammer! Hinter den Kulissen hat es gefunkt

Schließlich beobachten jede Woche über vier Millionen Fernseh-Zuschauer, wie die beiden sich mit leuchtenden Augen ansehen, wenn sie nebeneinander vor der Jury stehen. "Eine Sache zu Renata: Die ist so on fire dieses Jahr. Unglaublich!", bemerkte auch schon Moderator Daniel Hartwich (42) grinsend. Juror Jorge González (53) verglich ihren Walzer sogar mit dem Erotikfilm "Fifty Shades of Grey".