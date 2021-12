Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Gemeinsame Wohnung in Berlin!

Aktuell scheint der Isländer allerdings, allein die Stellung in dem Berliner Luxus-Appartement zu halten. Während er via Instagram seinen normalen Alltag in Deutschland postet, lässt sie die Seele im Urlaub baumeln. Immer wieder versorgt die "GZSZ"-Beauty ihre Follower mit heißen Schnappschüssen. Doch irgendwer muss die Fotos ja machen. Ist sie etwa gar nicht alleine unterwegs? Sind Rúriks Stories nur eine Ablenkungsstrategie, um die Spekulationen nicht noch mehr anzufeuern? Das bleibt wohl erstmal ihr Geheimnis...