Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Auf Instagram meldet sich die Blondine nach langer Abwesenheit zurück. Hat diese Social Media-Absenz wohl etwas mit den Turtel-Gerüchten mit "Let's Dance"-Kollegen Rúrik Gíslason zu tun? Die beiden wurden in den letzten Wochen immer wieder gemeinsam in eindeutig mehr als freundschaftlichen Situationen abgelichtet. Jedoch fehlte von einem offiziellen Statement zu ihrer Liebe bis jetzt jede Spur. Nun bricht Valentina auf Instagram in einer Fragerunde ihr Schweigen und gibt ein Beziehungsupdate.

Ihre Fans können das ewige Ratespiel nicht mehr ertragen und nutzen jede Gelegenheit, die sich ihnen bietet, Valentina Pahde zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus zu löchern. In einer kurzen Fragerunde schafft es eine Frage dann sogar tatsächlich in die Story der Schauspielerin. Ein Nutzer spielt unterschwellig auf die Gerüchte um sie und Rúrik Gíslason an und fragt: "Würdest du deine nächste Beziehung öffentlich machen?" . Darauf kennt die Blondie eine klare Antwort. Sie schreibt unter die Frage klipp und klar : "Privat ist privat".

Damit ist wohl fürs Erste alles gesagt. Fans müssen sich anscheinend noch weiter für ein offizielles Beziehungs-Outing in Geduld üben.

Die Hinweise sind jedoch eindeutig. Rúrik Gíslason & Valentina Pahde könnten ihre Liebe eigentlich gar nicht schlechter verstecken. Mehr dazu im Video: