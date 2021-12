Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Neue traurige Details zur Trennung enthüllt!

Erst vor wenigen Wochen wurden Valentina Pahde (27) und Rúrik Gíslason (33) noch beim Händchenhalten in der Hotellobby des Mercure-Hotels in Riesa erwischt, wo sie im Rahmen der Let’s Dance-Tour übernachteten. Die TV-Stars lernten sich in der letzten Staffel der RTL-Tanz-Show kennen. Offiziell standen die beiden jedoch nie zueinander – weil sie wussten, dass es zwischen ihnen nicht mehr als eine Liaison sein würde? Oder weil Valentina zu eifersüchtig auf seine Tanzpartnerin Renata Lusin (34) war?

Wie dem auch sei: Der schöne Isländer hat die Schauspielerin sitzen gelassen, sie wird also ohne Partner unterm Weihnachtsbaum sein. Arme Valentina! Sie hat einfach kein Glück mit den Männern: Bis 2016 war sie rund eineinhalb Jahre mit ihrem Ex-Serien-Kollegen Raúl Richter (34) liiert, dann fünf Jahre lang offiziell Single – bis sie Rúrik traf. Vielleicht sollte sie einfach die Finger von Männern mit Akzent auf dem U lassen...

Dass es nun wieder nicht geklappt hat – eine bittere Enttäuschung! Denn noch vor Kurzem erzählte die Darstellerin von ihren süßen Zukunftsplänen: "Ich liebe Kinder und will mindestens zwei!" Auch von Hochzeit wurde gesprochen. "Mein Traum ist, in Italien zu heiraten", schwärmte sie. Doch statt Schmetterlinge im Bauch gibt es nun wohl Tränen zum Fest der Liebe!

Wer kann den TV-Star jetzt trösten? Zum Glück hat Valentina einen innigen Draht zu ihrer Schwester Cheyenne. "Sie ist meine beste Freundin, mein Zwilling und meine Seelenverwandte", verriet die gebürtige Berlinerin kürzlich stolz. Dass sie immer an ihrer Seite ist, gibt Valentina auch in turbulenten Zeiten Halt. So wie jetzt, da sie wieder alleine durchs Leben geht. Allein, aber nicht einsam. Denn ihre Familie und vor allem ihre Schwester fangen sie nun auf!

