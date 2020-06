Ruth Moschner: Die Wahrheit über Mann und Kinder!

Als Moderatorin und Schauspielerin verbringt Ruth Moschner seit Jahren jede Menge Zeit vor der Kamera. Immer wieder packt die ehrgeizige Münchenerin neue Projekte wie 2019 „The Masked Singer“ an. Viel Zeit für Privates bleibt da neben den Dreharbeiten kaum, doch mit ihrem Freund Peter hat Ruth Moschner den richtigen Mann für ihr turbulentes Leben in der Öffentlichkeit gefunden. Auch nach 17 Jahren Beziehung, ist die 44-jährige Moderatorin mit ihrem acht Jahre älteren Partner noch immer so glücklich wie am ersten Tag. Nicht zuletzt, weil die beiden die gleichen Werte teilen, wie Moschner gegenüber "vip" verriet. Insbesondere Humor und Respekt spielen für sie in einer Beziehung eine sehr wichtige Rolle.