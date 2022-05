Sängerin Michelle: Jetzt beleidigt sie öffentlich Ex-Mann Matthias Reim

Knallharte Worte von der sonst zierlichen Entertainerin! "Ich hatte ja tatsächlich schon viele von diesen 'netten' Männern in meinem Leben", plauderte sie kürzlich offen aus. Recht hat sie! Zwei missglückte Ehen, unter anderem mit Musiker Albert Oberloher (59), sowie zahlreiche Liebschaften und Affären gehen auf ihr Liebes-Konto. Von 1999 bis 2001 führte sie eine regelrechte Chaos-Beziehung mit Schlager-Star Matthias Reim (64), ging knapp sechs Wochen mit TV-Moderator Jens Riewa (58) auf Kuschelkurs und sorgte u.a. 2020 mit einer kurzen Liaison zum ehemaligen "Feuerherz"-Star Karsten Walter (29) für Furore. Angeblich soll Michelle ihrer eigenen Tochter Marie Reim (22) den Freund ausgespannt haben! Autsch! Tränen, Enttäuschungen, Frust – all das will Michelle aber nicht mehr. "Ich war mein Leben lang permanent auf der Suche, habe mich gefragt: Warum finde ich das Glück nicht?", so die Künstlerin. "Ich bin jetzt bei mir angekommen und weiß, ich brauche keinen Mann mehr, um glücklich zu sein. Ich brauche nur mich", erklärte sie. Gesunde Einstellung …