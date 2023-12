Sally Özcan: Nach der Trennung von ihrem Mann. Nun bricht sie ihr Schweigen

Bei einer Fragerunde gibt Sally einen kleinen Einblick in ihre aktuelle Gefühlswelt. "Natürlich ist es seit Monaten schon eine sehr harte Zeit. Ich kämpfe mich weiter durch und bin für meine Kids und mein Team stark", zeigt sie sich kämpferisch. Ein Fan vermutet, dass Murats Mutter Schuld an dem Ehe-Aus sein könnte. Doch das ist völliger Quatsch, wie Sally jetzt klarstellt. "Auf gar keinen Fall. Ich liebe meine Schwiegermutter. Man sieht aber immer nur das, was man sehen möchte."