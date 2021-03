Salma Hayek: Feuriger Beauty-Saft mit Orangen und Kurkuma

Salma Hayeks Beauty-Saft

"Wenn ihr euren Orangensaft am Morgen auf das nächste Level bringen wollt, sind hier ein paar Tipps für euch. Wir wissen, dass Orangen so eine großartige Vitamin-C-Quelle sind", erzählt sie ihren Fans, während sie die Zitrusfrüchte in ihren Entsafter steckt. "Dann werden wir Kurkuma hinzufügen. Wir wissen, dass es antibakteriell und entzündungshemmend ist. (...) Hier ist der Tipp: Damit euer Körper Kurkuma schneller aufnimmt, verwendet ihr ein wenig schwarzen Pfeffer. Das macht die Sache viel gesünder."

Doch das ist nicht der einzige Tipp, den Salma auf Lager hat! Sie schwört außerdem auf Sanddorn in ihrem Saft. "Es eignet sich hervorragend für eure Haut, Haare, Nägel und für alles. Es hat außerdem 15 Mal mehr Vitamin C, als die Orangen. Es hat kein Kollagen, aber es hilft dem Körper, mehr Kollagen zu produzieren", verrät sie.