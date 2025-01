Nach Dschungelcamp-Lüge: RTL zieht Konsequenzen

Auch wenn ihm die anderen Promis seine Geschichte nicht so ganz abkaufen und Lilly Becker (48) sich sogar im Dschungeltelefon mit den Worten: "Er kann so viel Make-up tragen, wie er will – er ist und bleibt ugly! Er ist ein ekelhafter Junge, sorry!", über Sam aufregt – Beweise haben sie keine. Noch nicht! An Tag sechs im Dschungel wird vermutlich aufgedeckt, was Sam unbedingt geheim halten wollte ...