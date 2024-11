Sam Dylan: Er greift RTL nach Sommerhaus-Sieg an - So reagiert der Sender!

Bei der letzten Nominierung eskalierte die Situation komplett. Die Bewohner beschimpften sich aufs Übelste. Umut Tekin (27) rastete sogar so aus, dass die Security eingreifen musste. Laut Sam wurden jedoch einige wichtige Szenen nicht gezeigt. "Leider gab es einige große Schnitte und das werdet ihr auch sehen", erzählt er in seiner Instagram-Story. "Es wurden homophobe Aussagen weggeschnitten. Ich weiß, es ist im Fernsehen heutzutage so und es steht auch im Vertrag, dass, wenn man sich homophob oder rassistisch äußert, dann fliegt man auch sofort aus der Show." Sam glaubt, dass die Aussagen deshalb nicht im TV zu sehen war. Zwei Mal wurden er und Rafi homophob beleidigt. "Dann bin ich richtig ausgerastet und daraufhin gab es auch eine Riesen-Eskalation", erinnert sich der Reality TV-Star. Ein Namen nennt Sam jedoch nicht.