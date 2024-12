Sam Dylan: "Was er mir alles angetan hat!" Georgina Fleur schießt gegen Sam

"Wisst ihr noch, wie der bekannt geworden ist? Als mein bester Freund! Er sollte sich einfach noch bei mir entschuldigen, was er mir alles so angetan hat die letzten Jahre", schimpft sie im Interview mit InTouch Online. "Ich bin einfach gekränkt und verletzt. Wir waren beste Freunde. Wir haben in einem Bett geschlafen und von einem Teller gegessen." Der Auslöser für den Bruch: Als Georgina schwanger wurde, hatte Sam ihr Geheimnis einfach auf Instagram ausgeplaudert. "Das was er mir angetan hat, ist einfach nicht in Ordnung. Wenn man sich überlegt, man hat mit so einem Typen mal das Bett geteilt, das ist schon übel!"