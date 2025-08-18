Er wolle noch einmal klarstellen: "Alles, was ich ankündige, findet auch statt. Nur manchmal kommen wie hier Dinge dazwischen, wo etwas auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss", so Sam Dylan. "Es tut mir leid, dass es für eine Person dann nicht schnell genug geht. Obwohl sie benachrichtigt wurde, dass es sich auf unbestimmte Zeit verschiebt." Derzeit sei die Einlösung des Gewinns für September/Oktober geplant.