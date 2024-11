Sam Dylan: "Ich habe einen neuen Freund!" - nach dem Sommerhaus-Sieg

Sam stellt seinen Traummann gleich auch seiner Community vor: Ein Plastik-Buzz Lightyear aus "Toy Story"! Der kann nämlich nicht nur dumm rumstehen, sondern auch sprechen und seine Muskeln spielen lassen. "Wenn mich das Monchichi aus dem Sommerhaus wieder angreift", freut sich Sam schadenfroh. Und dann tanzt sein Mr. Right auch noch Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You". "Dieser Mann kann einfach alles!", stellt er erstaunt fest.