Sam Dylan: So überraschend meistert er die Prüfung an Tag 6

Sie sind die Highlights einer jeden Staffel im Dschungelcamp: Die fiesen Essensprüfungen, denen sich die Stars stellen müssen. An Tag sechs trifft es Lilly Becker (48), Sam Dylan (33) und Yeliz Koc (31). Doch nicht alle machen bei der Prüfung eine gute Figur!

Yeliz Koc versagt – Lilly Becker glänzt

Die Drei müssen sich durch den Dschungel-Kiosk snacken. Die Spezialitäten? Stinketofu, Kakerlaken, pürierte Hühnerfüße oder Schweinezitzen – mmmhhh lecker!

Den Anfang macht Yeliz. Sie muss zwei Löffel Kakerlaken- und Madenlarven und dazu Stinketofu verspeisen. Aber keine Chance, Yeliz bekommt die Mahlzeit einfach nicht runter!

Als nächstes darf Lilly ran. Sie entscheidet sich für pürierte Hühnerfüße – und zwar gleich 500 Milliliter. Die meistert die Ex von Boris Becker quasi ohne mit der Wimper zu zucken. Respekt! Weiter geht es mit Sam, der sich für die Schweinezitzen entscheidet. "Ich nehme die Brüste, please the tits", fordert er. Er versucht es, doch nach einer Minute hat er die beiden Zitzen nicht runtergeschluckt – kein Stern! Am Ende bekommt er aber noch eine Chance: Sam kippt einen halben Liter pürierten Büffelpenis runter und ergattert einen Stern! Da kann er wirklich jubeln.

Insgesamt sammeln die Stars 4 Sterne

Auch Lilly gewinnt noch zwei weitere begehrte Sterne, nachdem sie sich durch mehrere Sau-Uteri und püriertes Bullenhirn quält. Yeliz scheitert aber auch bei ihrem nächsten Essen, sie bekommt ihre Portion Hühnerherzen einfach nicht runter. Wirklich motiviert wirkt sie bei der Prüfung aber auch nicht - das fällt sogar Moderator Jan Köppen (41) auf! Später verrät sie: "Ich habe halt auch so ein Trauma, was das Übergeben angeht, weil ich mich in meiner Schwangerschaft durchgehend übergeben habe. Und man hat ja gesehen, dass ich das nicht schaffe. Das hat ja schon beim Penis angefangen, dass ich gewürgt habe."

Trotzdem gehen die Stars immerhin mit vier Sternen ins Camp zurück. Und vor allem Sam dürfte nach so vielen Prüfungen in dieser Staffel, die er versemmelt hat, besonders stolz auf seinen Stern sein. Er gibt sich aber nicht zufrieden: Bei der letzten Prüfung haben die Stars zehn Sterne geholt. Der Abstieg passt ihm einfach nicht ...

