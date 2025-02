Sam Dylan: Überraschende Baby-News!

Obwohl Sam Dylan bereits einige Reality-TV-Shows mitgenommen hat, ist eine dauerhafte Karriere als Reality-Star nichts für den 34-Jährigen, wie er im Interview mit RTL verrät: "Ich sehe mich in zehn Jahren eigentlich nicht mehr in Reality – also vor der Kamera rumhüpfen". Das einzige, was ihm noch fehle, sei eine Reality-Show selbst zu hosten, sagt Sam.

Doch Sam hat auch noch ganz andere Pläne: Er möchte Papa werden! Er sehe sich auf jeden Fall mit "einem eigenen Baby", erzählt er. "So als Papa und habe meine kleine Prinzessin. Da sehe ich mich!"